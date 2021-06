Río Grande comprometido a defender el proyecto de Claudia Anaya

Río Grande, Zac. Ante una plaza rebosante de simpatizantes que creen en el proyecto de Claudia Anaya, respaldaron la propuesta con la afirmación de defender el proyecto para consolidar el triunfo el próximo domingo 6 de junio.

La candidata de la alianza “Va por Zacatecas” tuvo un contundente cierre de campaña correspondiente a dicho municipio que con vítores a la güerita se percibía el buen ánimo entre los asistentes.

En tan emotivo evento se contó con la presencia de Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI, así como los candidatos Sergio García, Mario Córdoba, Carlos Peña y Juan Mendoza, además del coordinador de campaña Omar Bazán.

“Claudia Anaya les calló la boca a quienes decían que la elección ya estaba decidida”, aseguró Juan Mendoza, aspirante de la coalición a legislador federal.

“Si se trata de no mentir, no robar y no traicionar, mi trayectoria está representada por esos principios, los cuales serán el eje de mi gobierno”, aseguró la abanderada de la coalición “Va por Zacatecas”.

Asimismo, hizo una atenta invitación a todas y todos aquellos militantes y simpatizantes de MORENA que no estén de acuerdo con el comportamiento indecente de su candidato, para que ejerzan el voto útil a favor de la senadora.