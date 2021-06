Alberto Campos se suma al proyecto de Osvaldo Avila

Guadalupe, Zac.- Con la adhesión de Alberto Campos, Candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Guadalupe, se fortalece el proyecto de Osvaldo Ávila, aspirante a gobernar el municipio por la alianza Va por Zacatecas.

En conferencia de prensa, Osvaldo Avila, candidato del PRI-PAN-PRD a la Presidencia de Guadalupe, acompañado de Pedro Villalobos, delegado regional del PRI Nacional en el municipio, dio la bienvenida a la planilla del PES, esto luego de que juntos analizaroan y coincidieran en torno a la visión en los temas del turismo y de desarrollo económico para encontrar el camino correcto que lleve al desarrollo de Guadalupe, luego de la visión equivocada del gobierno actual.

“En Guadalupe no puede haber historia con aumento de impuestos, no hay orden en el desarrollo urbano, no existen obras públicas ni servicios suficientes, por eso, bienvenidos a la Alianza, aquí hay lugar para todos y juntos trabajaremos para un Guadalupe con rumbo definido”, expresó Avila Tizcareño.

Por tanto, Alberto Campos se adhiere al proyecto de Osvaldo Avila y más allá de una visión unipersonal, se trata de sumarse junto con su planilla para aportar y enriquecer las propuestas, al mismo tiempo de que se fortalece el proyecto de Gobierno del PRI-PAN y PRD en Guadalupe.