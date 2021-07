Implementará INE conteo rápido para la consulta popular del 1º de agosto

Zacatecas, Zac.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con datos preliminares oportunos y objetivos.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que con el Conteo Rápido se busca dotar de certeza a la Consulta Popular, con un ejercicio que brindará la posibilidad de que la misma noche del domingo 1º de agosto se den a conocer datos sobre las tendencias de participación y sobre el resultado de la pregunta que se hará a la ciudadanía.

“Se busca dar así el cumplimiento a los principios que rigen la función electoral y garantizar que la sociedad mexicana cuente con una fuente de información preliminar oficial”, aseveró.

A diferencia de las jornadas electorales ordinarias y extraordinarias, refirió, el marco normativo vigente no prevé la ejecución de un programa de resultados preliminares durante los ejercicios de consulta popular.

“Este proyecto de acuerdo desmiente a aquellos que sostienen que este Instituto no está haciendo lo suficiente para llevar a buen puerto esta Consulta, tan lo estamos haciendo que estamos proponiendo un ejercicio de Conteo Rápido”, aseguró.

Agregó que, como parte de este proyecto, se contempla como asesores externos a Patricia Isabel Romero Mares y a Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, quienes participaron en conteos rápidos previos realizados por el INE.

Ejercicio dotará de certeza los resultados de la Consulta

La Consejera Dania Ravel destacó el valor que tiene la realización de un Conteo Rápido para la Consulta Popular toda vez que abona a la certeza del ejercicio democrático con base en las estimaciones de los resultados.

“El Conteo Rápido es un procedimiento estadístico que tiene como fin estimar los resultados de votación a partir de una muestra aleatoria y significativa que en esta ocasión será recabada a partir de las mesas receptoras que se instalarán, la realización de este ejercicio resulta aún más relevante en esta Consulta Popular debido a que no contaremos con un programa de resultados preliminares”, indicó.

La Consejera Carla Humphrey subrayó la importancia de que se cuente con este mecanismo que dotará de certeza, transparencia y máxima publicidad sobre los resultados de la Consulta Popular y el estimado de participación.

Recordó que, a pesar de que los cómputos de este ejercicio iniciarán el mismo día de la jornada, resulta vital conocer el porcentaje de votación considerando que es necesaria la participación del 40 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal para que el resultado sea vinculante.

El Consejero José Roberto Ruiz reconoció que inicialmente no acompañaba la idea de realizar un Conteo Rápido debido a que para este ejercicio se espera que la totalidad de los resultados se den a conocer a más tardar el martes siguiente a la realización de la Consulta, pero posteriormente aceptó la relevancia de lo que significa contar con un instrumento que abone a la certeza.

“Es evidente que había que acompañar una iniciativa de este tipo porque significará que, aunque la ley no nos lo exige, se contará con un mecanismo de resultado preliminar también para la Consulta Popular y el esfuerzo logístico operativo por supuesto será también fuerte”, aceptó.

El Consejero Jaime Rivera refirió que el acuerdo demuestra el compromiso que tiene el INE por la realización de la Consulta en las mejores condiciones posibles y da cuenta de un esfuerzo adicional que, si bien no es indispensable, sí es muy útil para que la ciudadanía conozca los resultados y porcentaje de participación.

Agregó que el Instituto mantiene una serie de medidas para dotar a la ciudadanía de todas las facilidades para participar y contar con una Mesa Recepta de Opinión lo más cercana posible, a la par que recordó que este jueves inicia la difusión del ejercicio, con lo que se refrenda que el INE cumple su mandato legal.

Avalan Convocatoria y formato de acreditación para las y los visitantes extranjeros que observarán la Consulta Popular

El Consejo General también aprobó la Convocatoria y el formato de acreditación para las y los visitantes extranjeros que acudan a conocer el desarrollo de la Consulta Popular 2021.

Con base en la misma se establece que las y los visitantes extranjeros acreditados para el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, podrán presenciar el desarrollo de la Consulta Popular, sin necesidad de presentar una nueva solicitud y únicamente deberán notificar su interés a la Coordinación de Asuntos Internacionales mediante correo electrónico a la dirección [email protected], a más tardar el lunes 26 de julio de 2021.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el INE se encuentra listo para ampliar la promoción de la Consulta Popular a partir del jueves 15 de julio, a pesar de que inició la difusión de este ejercicio desde anterioridad a través de las redes sociales.

No obstante, lamentó que este ejercicio de participación ciudadana inédito no haya podido promoverse desde antes luego de que el Senado y la Cámara de Diputados modificaron la convocatoria original para establecer su entrada en vigor hasta el 15 de julio de 2021 y no el 28 de octubre de 2020.

“Como se señaló en la tribuna de la Cámara de Diputados y está documentado en los boletines de Comunicación Social de ese órgano, cuando se dieron cuenta de que la entrada en vigor de la convocatoria implicaba la suspensión de toda propaganda gubernamental federal, local y municipal, la mayoría del Congreso de la Unión decidió modificar la convocatoria para que esto ocurriera el 15 de julio”, detalló.

La Consejera Dania Ravel mencionó la importancia de la participación de observadores y visitantes tanto nacionales como extranjeros toda vez que contribuye a la cadena de confianza sobre las actividades que desarrolla el Instituto Nacional Electoral.

“Sólo tengo una sugerencia al proyecto de acuerdo y a la convocatoria que la fecha límite para que las y los visitantes extranjeros soliciten su acreditación o ratificación sea el 26 julio en lugar del 21 ya que me parece que estamos en posibilidades de extender el plazo y, sin duda, entre más tiempo demos para la acreditación hay más posibilidades de que más personas interesadas puedan hacer este trámite”, planteó.

El Consejero Martín Faz calificó como relevante que el proceso que lleva a cabo el INE en torno a la realización de la Consulta Popular sea escrutado por personas nacionales e internacionales.

Amplía CG plazo para ratificarse o acreditarse en la observación para la Consulta Popular

Posteriormente, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General aprobó por unanimidad ampliar el plazo para el registro de solicitudes de la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como parte de la observación para la Consulta Popular 2021, a celebrarse el 1° de agosto próximo, por lo que los interesados la podrán presentar en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, hasta el 23 de julio de 2021.

Con base en lo anterior, las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales y Distritales del Instituto valorarán las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y darán cuenta de las solicitudes a sus propias Juntas Ejecutivas para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren.

El Consejero José Roberto Ruiz afirmó que el Instituto ya trabajaba en la ampliación del plazo para el registro de los observadores de la Consulta, incluso previamente a la resolución de la Sala Superior.

“Ya veníamos considerando ampliar ese plazo, así como lo hacemos en los procesos electorales para que la ciudadanía pueda contar con más días si hay margen para ello y en función de una revisión ulterior es que solemos hacerlo. En este caso la ampliación es hasta el 23 de julio para que pueda dicha ciudadanía solicitar su ratificación o solicitud inicial”, concluyó.

Aprueba Consejo General creación de la Comisión Temporal de Presupuesto

El Consejo General también aprobó crear la Comisión Temporal de Presupuesto con el objetivo de analizar y evaluar la ejecución del presupuesto 2021 y con base en ello diseñar y presentar la propuesta de recursos que requerirá el Instituto para su operación el próximo año.

La Comisión estará presidida por el Consejero Jaime Rivera y conformada por las consejeras Norma De La Cruz y Claudia Zavala, así como los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.

La Comisión Temporal de Presupuesto se extinguirá, previo informe al Consejo General, al aprobarse el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022, establecido para el Instituto Nacional Electoral por la H. Cámara de Diputados.