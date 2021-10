Pide Maribel Galván impedir que FENAZA sea explotado como marca por un particular

Zacatecas, Zac.-En Tribuna, la Diputada Maribel Galván Jiménez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado que realice las gestiones para demostrar que la denominación “Feria Nacional de Zacatecas, FENAZA” ha sido usada y acreditada por el Estado de Zacatecas.

Solicitó que sea el Coordinador General Jurídico, por sus alcances legales, quien por la vía institucional solicite al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) rechace el Registro de Marca solicitado el 18 de febrero de este año.

“Resulta abusivo y contrario a derecho que una persona se pretenda adueñar de algo que corresponde a toda nuestra entidad, la Feria de Zacatecas es nuestra y su carácter Nacional nos ha costado a todos, se trata de un hecho, no es una creación de alguien”, denunció.

“Afirmar la realidad no me hace dueña de la palabra y no me debería permitir que con eso pueda obtener un beneficio económico con el cual las y los zacatecanos tuvieran que pagar por usar su el nombre de esta tradición que les pertenece”.

Detalló que el IMPI inició en la fecha mencionada el expediente 2500534, folio 48484, con la solicitud de un habitante de la quien Ciudad de Zacatecas quien pretende registrar como marca la denominación “FENAZA, Feria Nacional de Zacatecas”.

Este registro se presente hacer dentro de la Clase 35 que incluye la organización de exhibiciones y ferias comerciales con fines comerciales y promocionales; la dirección, preparación y organización de muestras comerciales y ferias especializadas con fines comerciales y publicitarios.

Así como la organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios; organización y celebración de ferias de venta de ganado; planificación y realización de ferias, exposiciones y presentaciones con fines económicos o publicitarios, según consta.

“Esta celebración tiene un antiguo origen que data desde finales del siglo XVI, cuando el cabildo de la muy noble y leal ciudad de nuestra señora de los Zacatecas de aquella época acordó que el día 8 de septiembre de todos los años, los vecinos de la población festejasen a la virgen con diversas actividades, como su respectiva patrona que era”.

“Desde entonces, estas fiestas se llevaron a cabo en el centro de la ciudad y no cambiaron sino hasta 1975, cuando se construyen unas instalaciones apropiadas en las proximidades de la ciudad”, relató desde la Máxima Tribuna del Estado.

Para sustentar dicho exhorto, la integrante de la Fracción legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (morena) invocó al Artículo 28 Constitucional que contiene las bases del derecho a la propiedad intelectual y a la Ley Federal de Propiedad Industrial, sobre el Registro de Marca.