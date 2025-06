Mundial de 2026 traerá oportunidades para emprendedores

Los eventos deportivos traen varios desafíos y muchas oportunidades, en especial el Mundial de Fútbol 2026, donde Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas. Y es que, muchas industrias y servicios deberán adoptar soluciones innovadoras para atender a los miles de espectadores que vendrán a Jalisco, uno de los estados que mejor representan la mexicanidad.

Precisamente, para analizar las oportunidades que habrá para la innovación y emprendimiento con este magno evento, se realizó la Masterclass “Beyond the Game – Building Ventures for the 2026 Boom”, que fue parte de la quinta edición del Startup Building de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

En el evento participaron como ponentes el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, y la Mtra. Montserrat Hidalgo Gallardo, Host City Officer GDL–FIFA World Cup 2026.

Lo que viene

Según explicó la Mtra. Hidalgo Gallardo, las proyecciones económicas del Mundial 2026 en Guadalajara son:

El Mundial generará entre 5 mil y 7 mil millones de dólares para la economía local.

Se crearán más de 40 mil empleos directos y temporales.

Guadalajara será sede de cuatro partidos, con una asistencia total estimada de 200 mil espectadores en el estadio.

Se estima que más de un millón de personas visiten la Ciudad durante el Mundial.

Entre las industrias más beneficiadas con la realización de este evento están el turismo, hotelería, transporte, gastronomía y servicios tecnológicos, explicó la ponente.

Para el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, este evento será una gran oportunidad para que los emprendedores, universidades y organismos colaboren en el desarrollo de innovación y negocios que podrían trascender este evento y cambiar industrias y la sociedad a futuro.

“Si vamos a estar en el mapa del mundo, que sea también por nuestra capacidad de innovar, educar y emprender”, apuntó.

Retos y oportunidades para emprendedores y startups

Precisamente, el Mundial de futbol en Guadalajara traerá muchas oportunidades para los emprendedores en diversos ámbitos. Y es que, el evento dará a la Ciudad una exposición mediática global, por lo que permitirá promover la cultura, gastronomía y atractivos turísticos de la región.

“El evento representa una plataforma para resolver retos urbanos con innovación, tales como tecnología, sustentabilidad, infraestructura y seguridad”, apuntó la Mtra. Hidalgo Gallardo, y abundó en lo que se requerirá desarrollar e implementar:

Tecnología urbana: aplicaciones para gestión del flujo de personas o transporte.

Apps con realidad aumentada para guiar turistas.

Traducción en tiempo real para visitantes internacionales.

Infraestructura hotelera inteligente y servicios turísticos innovadores.

Sustentabilidad: uso, venta y reciclaje inteligente de materiales.

Seguridad: uso de drones y analítica de multitudes para prevención de delitos.

Innovación, universidades y formación para 2026

La Mtra. Hidalgo Gallardo afirmó “el Mundial 2026 no es solo un evento deportivo, sino una plataforma para transformar y acelerar el emprendimiento en nuestra región”.

Por esto, actualmente se trabaja en crear una alianza entre universidad, Gobierno, empresas y startups para capitalizar de una mejor manera esta oportunidad.

En el caso de las universidades, el reto, y en lo que se trabaja, está en:

Formación de talento en turismo, hospitalidad, idiomas, logística y tecnología.

Laboratorio vivo de innovación: donde estudiantes y emprendedores diseñen soluciones reales.

Plataforma de vinculación universidad-empresa: para generar proyectos de alto impacto.

Centro de investigación aplicada: que genere datos, estudios y propuestas sobre movilidad, seguridad, sostenibilidad y experiencia del usuario.

Impulso a iniciativas sociales que acompañen el evento.

En este punto, el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, destacó que el ecosistema de emprendimiento y de innovación en el estado se ha consolidado.

“En Jalisco y Guadalajara hay un gran impulso para la innovación, un gran impulso para el tema de emprendimiento, el ecosistema que se ha ido armando y la vinculación que hay entre Gobierno, instituciones privadas, universidades, es de verdad increíble lo que se ha logrado”, expresó.

El directivo de la UAG también hizo un llamado a la sociedad para que cada uno ponga de su parte y contribuya a que “sea un Mundial donde la experiencia sea de goce, de disfrutar, de fiesta, de futbol, de cultura y de gastronomía”, más allá de los retos que enfrenta México.

Súmate a este gran evento

Por último, la Mtra. Hidalgo Gallardo hizo una invitación a toda la sociedad para que el Mundial sea una gran fiesta y aprovechar esta oportunidad.

“El Mundial trasciende el deporte, es un catalizador económico, social y tecnológico. Es momento de anticiparse, colaborar y construir propuestas concretas para ser protagonistas, no solo espectadores”, dijo la ponente.

Por este motivo, extendió una invitación a todos los interesados e inscribirse como voluntarios a este mundial a través del este link: https://volunteer.fifa.com

Sobre el Startup Building by UAG

El Startup Buildign by UAG es una iniciativa de la UAG y Santander para apoyar a proyectos de emprendimiento innovadores en todo el País.

El evento se divide en varias etapas, donde se seleccionan a los mejores proyectos para concursar en la final, en la cual se eligen a los tres primeros lugares para recibir apoyos económicos y asesorías para continuar con su proyecto.

El Vicerrector Administrativo de la UAG, Mtro. Leaño del Castillo, destacó que en esta edición hubo más mil 560 proyectos postulados en la quinta edición del Startub Building by UAG, de los cuales solo 9 pasaron a la gran final.