Hay discriminación porque falta educación sobre diversidad sexual: Kenya Cuevas

Zacatecas, Zac.-Durante el evento “Diálogos por la Diversidad”, la activista, defensora de los derechos humanos, y directora de Casa de las Muñecas Tiresias AC, Kenya Cuevas, compartió con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), una serie de reflexiones sobre las violencias ejercidas hacia los seres humanos, así como la importancia de la colectividad para generar cambios significativos.

En la presentación, estuvieron acompañando a Kenya, la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval; la coordinadora de Equidad y Género, Liliana Vélez Rodríguez; el subsecretario de Promoción Turística en Zacatecas, Iván de Santiago Beltrán; el presidente del Colectivo Inclusión Social Estudiantil LGBT, Miguel Ángel López Villegas; la directora de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ Zacatecas, Paz Barrón Delgado, y Tere Burgos, quién apoyó con la interpretación de señas a las personas con discapacidad de la comunidad LGBT que se dieron cita también a esta actividad.

En su mensaje de bienvenida, la funcionaria universitaria, Lorena Jiménez, expresó la importancia de que en la universidad se generen este tipo de espacios, y, también, de contar con personalidades como la Kenya Cuevas, “porque personas como ella, marcan la vida de muchos”. La UAZ -dijo-, está en una lucha constante por lograr y brindar espacios donde todas y todos podamos sentirnos seguros. “Necesitamos estos espacios para reflexionar, para aceptarnos, querernos y cuidarnos unos a otros, independientemente de todas aquellas diferencias que creemos que podemos tener”.

Reconocida como pionera en la apertura de los primeros albergues para mujeres trans en América Latina, Kenia en la primera pregunta que formó parte de la dinámica “Diálogos por la Diversidad”, respecto al papel que juegan las instituciones educativas en la inclusión o exclusión de las personas diversas, indicó que falta mucha educación para la diversidad sexual, porque no se enseña ni en la primaria ni en la secundaria como tratar la diversidad, lo que ha traído como consecuencia un impacto en la discriminación constante.

“No es discriminación con dolo, sino por la ignorancia del tema, y, por ello, es muy importante que desde los espacios educativos se empiece a enseñar desde lo pedagógico. Como, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos de las personas LGBT sabemos que hemos avanzado, sin embargo, sabemos que tenemos un largo camino que recorrer”, precisó.

En este caso, hablando de la institucionalidad, celebró que el rector Armando Flores de la Torre tenga una apertura importante sobre el derecho de todas las personas, y aseguró que, a partir de este enfoque, se tendrán cambios importantes. En esta su segunda visita a la entidad, Kenya resaltó que Zacatecas ha sido uno de los estados que a nivel nacional ha tenido muchas resistencias para ampliar los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, no obstante, dada la colectividad, se ha hecho incidencia política y esto ha ayudado a generar cambios significativos.

Recordó que hace aproximadamente 10 años, las diversidades sexuales no podían entrar a los centros educativos por el hecho de llevar “las cejas pintadas o el polvo facial” y te expulsaban. Hay datos del 2020 que revelan que el 93 por ciento de las personas LGBT, no cursaron el tercer grado de primaria, lo que habla de una sociedad que desde el constructo del género y desde el constructo social, nos indica que solo hay dos géneros, ello, sin tener la claridad que las definiciones son roles que vivimos y experimentamos los seres humamos, y no siempre coinciden con esas características sexuales.

Sobre las narrativas comunitarias en los espacios seguros, afirmó que usualmente son narrativas de odio desde el discurso de que por ser trans no se tiene derecho a una identidad, a la salud, o incluso, a la propia educación. El sistema, las leyes, y las propias creencias, son las que promueven la generación de este odio.

Bajo eso visión, la ponente exhibió la falta de profesionalización para las diversidades sexuales, puesto que no hay trabajos dignos para la comunidad. En cuestión de la salud integral, Kenya fundó la Casa de las Muñecas Tiresias AC, proyecto con el cual no solo ofrece refugio, sino también educación, salud, y asesoría legal a mujeres transgénero en situación vulnerable. En el rubro de la salud, “no se reconoce nuestros procesos de transición hormonales ni de cirugías, y esto nos obliga a las personas trans a automedicarnos… lo que traerá consecuencias negativas a corto o largo plazo”.

En el tema de la justicia para las personas LGBT, expuso el caso de Paola Buen Rostro, hecho que señaló, abre una laguna importante porque cuando la mataron no sabían cómo tratar a las diversidades sexuales. Gracias a las luchas que se han emprendido con este asesinato, se ha logrado visibilizar que las personas LGBT viven las mismas violencias.

Luego de una serie de múltiples preguntas realizadas por el público, Kenya externó la importancia de la educación y la autonomía económica para las mujeres trans, y afirmó que, a través de sus proyectos sociales, busca deconstruir la violencia y fomentar independencia económica y emocional de las diversidades.

Además, hizo hincapié en la importancia de la educación y el diálogo en la lucha contra la discriminación. Su mensaje, sin duda, va dirigido a las nuevas generaciones, subrayando la responsabilidad que tienen en la construcción de un futuro más justo. A manera de conclusión, resaltó la relevancia de que las personas LGBT lleguen a ocupar diversos espacios, en el entendido de que ahora se tiene una mirada distinta sobre los derechos humanos.

Por último, autoridades hicieron entrega de un reconocimiento especial a Kenya Cuevas por sensibilizar a la comunidad sobre estas temáticas para lograr un cambio verdadero hacia la no discriminación y la no violencia.

“Diálogos por la Diversidad” fue gestionada por la UAZ a través de la Coordinación de Equidad de Género, así como de los Colectivos Unidos de Fresnillo, Formando Vidas A.C., Inclusión Social Estudiantes LGBT y la Colectiva Lésbico Feminista Zacatecas A. C.