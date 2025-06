La zacatecana Cindy Dahena gana concurso nacional Cuartoscuro 2025

Zacatecas, Zac.- Una escena cotidiana en el transporte público capturada con un celular y atravesada por una luz precisa, se transformó en una poderosa metáfora visual de lo que significa ser joven hoy: “la incertidumbre, la búsqueda de sentido y la compañía silenciosa en medio del caos cotidiano”.

Fue este el significado de la imagen capturada por Cindy Dahena Pérez Hernández, estudiante de 6° semestre de la Licenciatura en Artes con orientación en Teoría del Arte, perteneciente a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien, sin mayor pretensión que la de registrar un momento con el que se identificó, nunca imaginó hasta dónde llegaría; esa toma le permitió obtener el primer lugar en el Concurso Nacional de Fotografía Generación Centennial Cuartoscuro 2025: “¿Cómo vemos los jóvenes el mundo?”, en el que participaron más de mil 600 imágenes enviadas por 447 personas de las 32 entidades del país.

La empresa dedicada a la fotografía e información periodística “Cuartoscuro” en colaboración con la Fundación Pedro Valtierra A.C., lanzó la convocatoria para jóvenes de 12 y 29 años, con la intención de conocer sus inquietudes: qué miran, qué piensan y cómo traducen lo que viven. Pues, según las bases, los centennials -nacidos entre 1995 y 2009-, han crecido en un contexto de incertidumbre y preocupación por resolver problemas heredados de generaciones anteriores. Mediante la fotografía, los participantes mostraron su forma de ver el mundo y dejaron un testimonio visual de la época.

Conversé con Cindy sobre lo que hay detrás de esta imagen y el significado que tiene para ella este reconocimiento. Cuando le pregunté si recordaba el momento exacto en que tomó la fotografía, Cindy respondió que fue el 4 de marzo de 2025. “En ese momento ­me resonaba mucho la idea sobre el tránsito que vivimos como jóvenes y del deseo de no sentirnos tan solos en este mundo tan caótico”. Agregó que la imagen que tomó con su celular, no fue planeada, sino más bien se convirtió en el resultado de un instante que le pareció profundamente significativo.

Ese día viajaba temprano hacia Villanueva, con una maleta llena de ropa sucia, “porque soy foránea”, dijo. Estaba cansada, cargada física y emocionalmente, cuando de pronto notó cómo la luz del camión caía sobre un muchacho que viajaba solo. “Me pareció muy lindo, pensé que tal vez también iba a la escuela, de cierto modo me vi reflejada en él, en ese esfuerzo por cumplir un sueño, incluso me hizo empatizar no solo con él, sino también con las personas de esa ruta, cada una con su propia historia, todas cargando con algo, todas haciendo un esfuerzo extra, fue una escena muy personal y de mucha introspección”.

El instante que Cindy capturó pudo verse desde otro punto de vista, pero le tocó a ella presenciar ese momento e inmortalizarlo en una foto que todos pudieran ver. Esa posibilidad de contar las historias de lo que pareciera “insignificante o desapercibido” es una forma de conectar con el mundo, pero también consigo misma.

“Me parece muy valioso que el jurado haya elegido una foto tan simple y cotidiana, para un primer lugar, porque sé que hay personas que tal vez invirtieron más dinero y usaron equipos más profesionales” dice Cindy, sin darse cuenta que es precisamente esa cotidianidad donde reside la potencia de su imagen: la honestidad con la que cuenta la experiencia de ser joven.

Para todos aquellos que miren su fotografía, Cindy los invita a que se trasladen al momento, incluso les pide que la próxima vez que viajen en el transporte público reflexionen qué historias viajan junto a ellos, “todos estamos pasando por algo, el valor de mi fotografía radica en esa conexión silenciosa con el otro, reconocer al que va a tu lado como alguien que también hace esfuerzos diarios por seguir adelante, ojalá que esta imagen sea un ejercicio de comprensión y empatía”.

Para concluir la entrevista, la alumna de la UAZ emitió un poderoso mensaje para los jóvenes: “siento que es muy importante que los jóvenes nos expresemos, que busquemos las formas y los medios para decir lo que llevamos dentro, creo que es una forma de resistir y existir, tal vez para mí es la fotografía, pero yo los invito a que compartamos nuestro trabajo del área que sea, porque tenemos voz y hay que aprovecharla. Hay que dejar de individualizarnos para empezar a pensarnos en colectividad”.

La ceremonia de premiación y la inauguración de la exposición con las 50 fotografías seleccionadas se llevará a cabo el próximo 27 de junio de 2025 a las 11:00 horas en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Guadalajara en donde le darán un incentivo económico y una cámara SONY ILCE-7M4K además de una publicación en Cuartoscuro.