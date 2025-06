Realiza Consejo Local de INE cómputo final de elecciones de PJE

Zacatecas, Zac.- En sesión extraordinaria desarrollada este jueves, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, realizó el cómputo de Circuito Judicial.

El Consejero Presidente, Matías Chiquito Díaz de León explicó que los trabajos desarrollados hoy por el Consejo Local tienen que ver con el cómputo de Circuito Judicial en un proceso operativo ascendente, es decir, el domingo primero de junio se recibió la votación en las casillas y fue sistematizada en las actas, se hicieron los cómputos por elección y fueron publicados los resultados al exterior de los inmuebles donde se instalaron las casillas.

Del primero al seis de junio, en los cuatro Consejos Distritales, Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe, se realizó el escrutinio y cómputo de los votos a nivel de candidatura.

Así pues, el Consejo Local recibió los expedientes con las cuatro actas de cómputo distrital de cada elección y ese fue el insumo para que hoy se realizara el cómputo por Circuito Judicial, en “una mecánica simple: la sumatoria de los cuatro cómputos distritales”, mencionó Chiquito Díaz de León.

El cómputo de Circuito Judicial incluyó cinco elecciones: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Circuito y Distrito Judicial.

El cómputo de la Sala Regional del Tribunal Electoral le corresponde al Consejo Local de la entidad cabecera de circunscripción, en este caso al Consejo Local del INE en el estado de Nuevo León.

Matías Chiquito dijo que en la fase de preparación, durante la jornada electoral y en actos posteriores, no se registraron incidencias o situaciones irregulares o atípicas que pusieran en riesgo la certeza de los resultados de las elecciones celebradas.

Destacó que el Instituto Nacional Electoral dispuso con absoluta equidad e imparcialidad de las posibilidades para que todas las personas electoras pudieran ejercer sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones.

Textualmente dijo que “el no votar es una decisión libre y genuina de las personas electoras, como igualmente lo es la determinación de quienes sí salieron a emitir su voto el día de la jornada electoral. En lógica no podría afirmarse, no podría decirse que 12 millones de personas electoras gozan de mayores derechos frente a las más de 90 millones de personas que decidieron no votar”.

Los carteles con los resultados del cómputo de Circuito Judicial fueron firmados por las y los integrantes del Consejo Local y publicados al exterior del edificio de la Junta Local Ejecutiva en Circuito Cerro del Gato #205 colonia Ciudad Gobierno, en la capital de Zacatecas