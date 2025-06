Aprende qué alimentos comer para ser feliz

Por la Mtra. Monserrat Rodríguez León.

Directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)



¿Sabías qué los alimentos que consumes pueden influir en tu estado de ánimo durante el día? Si bien dormir adecuadamente, mantenerte hidratado y gestionar adecuadamente las emociones impactan directamente en tu felicidad, también consumir ciertos alimentos hará que te sientas más feliz.

Alimentarse no solamente consiste en ingerir nutrimentos para que tu cuerpo funcione adecuadamente, sino que también tiene impacto en tu salud mental. Existen sustancias químicas que produce tu propio cuerpo, conocidas científicamente como neurotransmisores que son los responsables de producir la sensación de felicidad y placer y seguramente ya has escuchado hablar de ellos en alguna ocasión, éstos son la serotonina, dopamina y endorfinas.

En los últimos años se ha profundizado la investigación científica sobre la relación que existe entre el sistema gastrointestinal y el cerebro, y se ha encontrado que más del 90% de la serotonina se produce en el tracto digestivo. Sus funciones se relacionan con el estado de ánimo, la regulación del sueño, el hambre, la memoria y el aprendizaje, mientras que la ausencia de dicho neurotransmisor está asociada a trastornos depresivos y ansiedad.

La dopamina actúa de manera muy interesante en tu cuerpo, pues además de intervenir directamente en la felicidad se produce cada vez que consumes algún alimento que te gusta mucho, como por ejemplo cuando comes chocolate. Curiosamente, su producción no depende únicamente de la ingestión de los alimentos, sino también se produce cada vez que piensas en ellos. Es decir, con solo recordar un alimento que te gusta mucho, tu cerebro puede generar una sensación de bienestar.

Las endorfinas son sustancias químicas que nos ayudan a regular el estrés y mejorar el estado de ánimo. Éstas se pueden llegar a producir después de realizar actividad física y en combinación con una adecuada alimentación, generando sensación de bienestar en tu cuerpo. Además, estas ayudan a que tu cerebro asocie los alimentos a una gran experiencia de sensaciones agradables.

Ahora que conoces la función de cada una de estas sustancias químicas que produces constantemente durante el día, es necesario que identifiques que puedes ayudar a su producción cuando consumes alimentos ricos en aminoácidos como triptófano, tirosina y fenilalanina.

Los alimentos ricos en triptófano son el pavo, pollo, atún, lentejas y garbanzos, mientras que la tirosina y fenilalanina puedes encontrarlas en productos de origen animal como los lácteos, carnes rojas, huevos, pollo y pescado, así que no olvides incluirlos en tu alimentación diariamente.

Además, alimentos como los frutos rojos por su poder antioxidante ayudan a incrementar la función cerebral. Por otro lado, las grasas saludables, como el aguacate, aceite de oliva y pescados también aportan grandes beneficios para el funcionamiento de tu cerebro, lo que hará que tengas mayor sensación de bienestar.

No te olvides que para mantener tu sistema gastrointestinal saludable es necesario que constantemente consumas productos como yogur y kéfir que harán que se mantenga una producción adecuada de serotonina.

La felicidad también depende de cómo nutres tu cuerpo, procura seguir estas recomendaciones sin olvidar disfrutar de tus alimentos, evita productos altos en grasas y azúcares que no te nutren, realiza actividad física, disfruta la compañía de tus seres queridos, ríe más y descansa adecuadamente. Dedica tiempo para hacer actividades que te gusten, y elige mejor tus alimentos. ¡Recuerda que cuidar de ti es importante para tu bienestar físico y emocional, y que los mejores recuerdos se construyen compartiendo deliciosos alimentos y grandes momentos alrededor de la mesa!

[email protected]. mx