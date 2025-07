Expone Sara Hernández de Monreal logros de SEDIF en Segundo Encuentro de Resultados

Zacatecas, Zac.- En presencia del Gobernador David Monreal Ávila se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Resultados de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández Campa, quien destacó que en esta institución se construyen soluciones con rostro humano y se “trabaja con orden, pero también con alma”.

Indicó que “el SEDIF es una semillita viva, sembrada con amor, que germina en medio de esta tierra que tanto amamos, donde se siembra amor, florece la paz”.

En ese tenor, el Gobernador David Monreal Ávila reconoció la labor del SEDIF por la atención que brinda a la niñez y sectores vulnerables y dijo que, con amor, valores y principios, se transforma Zacatecas.

Agradeció también al equipo de trabajo del SEDIF y destacó la entrega, liderazgo y compromiso de su esposa, Sara Hernández, quien se ha ganado el cariño del pueblo zacatecano mediante acciones enfocadas en la regeneración del tejido social, con amor, principios y valores como ejes rectores.

El mandatario subrayó que el trabajo encabezado por el SEDIF es un testimonio de que el amor, la fe y los valores pueden dar resultados tangibles, especialmente cuando se orientan hacia la niñez, la juventud y las familias vulnerables.

“Hoy, frente a la adversidad global y nacional, puedo decir con certeza que Zacatecas va por buen camino, vamos a cerrar bien el año, vamos a continuar con las mejoras y llegará el día en que incorporemos a Zacatecas al concierto nacional”.

Expresó un agradecimiento público a su esposa Sara Hernández por la labor que realiza al frente del SEDIF, “te has ganado el cariño no sólo de tu familia, sino del pueblo de Zacatecas, has demostrado que con amor se transforma, que con principios y valores se logra la paz, el bienestar y el progreso”.

“El bienestar es estar bien en familia”



Con el lema “El bienestar es estar bien en familia”, la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, expuso los logros más relevantes del último año en atención social, alimentaria, médica y comunitaria, bajo un modelo de gestión centrado en la dignidad humana, el respeto a los derechos y la regeneración del tejido social.

Durante el periodo informado se brindaron 4 mil 800 asesorías jurídicas a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, que también logró la reintegración familiar de 116 menores y la conclusión de 14 procesos de adopción.

El Centro de Atención a la Violencia Familiar proporcionó más de 3 mil 200 atenciones especializadas y extendió campañas de prevención en 41 centros educativos, colaborando con más de 300 planteles.

El albergue temporal CAVIZ atendió a 37 mujeres y 68 menores en situación de violencia, a quienes proporcionó hospedaje, alimentación y terapias integrales, lo que consolida al SEDIF como un refugio de apoyo y reconstrucción.

Sara Hernández sostuvo que “no administramos carencias: construimos soluciones con rostro humano, con mirada larga, con alma solidaria; porque estar cerca de quienes más lo necesitan no es un acto asistencial, es un acto de justicia”.

Destacó el acompañamiento permanente del mandatario estatal y reconoció que su visión y respaldo han permitido construir una política social sólida, humana y eficaz, “es un honor acompañarte en esta travesía, Gobernador, gracias por tu apoyo incansable, por tu fe en las personas, y por permitirme caminar a tu lado con firmeza y comprensión”.

Hernández Campa delineó el Informe a través de siete pilares estratégicos que representan los ejes rectores de la labor institucional: Somos Familia, Corazón Contento, Casas de Amor, Eventos y Espacios de Bienestar, Estar Bien es Salud, SEDIF es Institución y Apoyos Sociales. Cada uno de estos programas ha sido diseñado con base en una visión integral de protección social, inclusión y desarrollo humano.

Somos Familia: Restablecer el tejido desde el hogar



En el primer eje, se priorizó el fortalecimiento de núcleos familiares y la protección de la niñez en situación de vulnerabilidad.

Gracias al trabajo de reintegración familiar y adopciones, más de 100 niñas y niños pudieron regresar a hogares seguros, y 14 menores fueron adoptados formalmente, en un proceso acompañado con profundo compromiso institucional.

Corazón Contento: Alimentación como eje de dignidad



La Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández, dijo que el programa Corazón Contento ha contribuido significativamente al combate del hambre y la malnutrición, a través de comedores comunitarios, desayunos escolares y paquetes alimentarios.

Gracias al programa de alimentación escolar, el SEDIF sirvió más de 7.6 millones de raciones calientes en 576 espacios alimentarios, en beneficio diario de 30 mil niñas y niños; en su modalidad fría, se distribuyeron 585 mil 000 raciones diarias en 417 escuelas.

Asimismo, el programa “1 mil días de vida” atendió mensualmente a 4 mil menores con 60 mil paquetes alimentarios y se entregaron 600 mil dotaciones alimentarias a la población vulnerable de las comunidades.

Como parte del programa “Corazón Contento”, se dotó de canastas alimentarias a 35 mil familias y se organizaron 44 convivios navideños municipales y 134 Posadas por la Paz, que alcanzaron a más de 39 mil familias.

Casas de Amor: Cuidado con calidez



Resaltó la creación de espacios que no sólo brindan refugio, sino verdaderos hogares para personas en situación de abandono o desprotección, como adultos mayores y adolescentes sin red familiar.

Destacó la construcción de la nueva Casa Cuna “Semillitas”, proyecto que representa un avance crucial en la infraestructura de asistencia infantil en el estado, y cuya primera piedra simboliza un acto de justicia social y de apuesta por la infancia.

Eventos y Espacios de Bienestar: Cultura como medicina social



El bienestar emocional y comunitario ha sido promovido a través de eventos culturales, artísticos y recreativos; plazas, parques y foros han servido como escenarios para el fortalecimiento del espíritu comunitario, lo que ofrece espacios de alegría, identidad y encuentro intergeneracional, “la esperanza también se cultiva bailando, soñando y celebrando juntos”, destacó Sara Hernández.

Estar Bien es Salud: Humanización de los servicios médicos



El SEDIF ha acercado servicios de salud con un enfoque de atención digna, preventiva y sensible a las necesidades humanas, se realizaron brigadas médicas, terapias físicas y consultas especializadas, que incluyen atención a niñas y niños con necesidades especiales, se priorizó a grupos vulnerables con el objetivo de reafirmar que “cuidar la salud de nuestra gente es una manera de decir: tu vida importa, tu bienestar nos compromete”.

SEDIF es Institución: Profesionalización con vocación



Se fortaleció la capacidad institucional del SEDIF mediante procesos de planeación, orden administrativo y formación del personal; la Presidenta Honorífica subrayó que el SEDIF es una institución que “trabaja con orden, pero también con alma”, y que cada colaborador representa un pilar fundamental para consolidar políticas públicas con sentido humano.

La transparencia, la técnica y la empatía son los fundamentos del trabajo institucional diario.

Apoyos Sociales: Presencia solidaria



El programa de apoyos sociales permitió la distribución directa de bienes y servicios a quienes más lo necesitan: cobijas, sillas de ruedas, bicicletas, herramientas, y acompañamiento emocional, apoyos que fueron entregados en giras por todo el estado, con la convicción de que “estar ahí, justo cuando más se necesita, es un acto de justicia”.

Sembrar amor para cosechar paz



La Presidenta Honorífica, Sara Hernández, refrendó que el SEDIF es una “semillita viva” sembrada en la tierra fértil de Zacatecas, que germina en forma de paz, solidaridad y esperanza.

Agradeció a su equipo de trabajo, a su familia, y de forma especial al Gobernador David Monreal Ávila, a quien reconoció como guía, aliado y compañero de vida.

Reafirmó que quedan dos años de trabajo, tiempo que será aprovechado para fortalecer lo logrado, corregir lo necesario y construir un legado institucional que trascienda personas y periodos gubernamentales, “porque donde se siembra amor, florece la paz, y donde florece la paz, florece Zacatecas”, concluyó.