Participan estudiantes UAZ en Desfile de Día de Muertos

Zacatecas, Zac.- Con un gran contingente, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) participó en el tradicional Desfile de Día de Muertos, que recorrió las principales calles del Centro Histórico, reafirmando su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas y la promoción del arte y la cultura.

La institución se hizo presente con la participación de diversas licenciaturas, entre ellas Artes, Turismo y Canto, así como del grupo de Danza Folklórica Tenamaxtle, quienes con su talento y creatividad llenaron de color el recorrido.

Los alumnos de la Licenciatura en Artes participaron con una gran cabeza de Quetzalcóatl elaborada en cartonería, diseñada y construida por ellos mismos. Por su parte, los alumnos de la Licenciatura en Canto acompañaron el recorrido interpretando canciones alusivas a esta celebración, mientras que los estudiantes de Turismo portaron atuendos de catrinas.