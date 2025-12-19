Asigna UAZ 336 espacios para estudiantes de Semestre Integrador

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través del Área de Ciencias de la Salud (ACS) y del Área de Ingenierías y Tecnologías (AIT), llevó a cabo la distribución de 336 espacios para estudiantes del Semestre Integrador. Esta actividad, realizada como parte del cierre del proceso académico, tuvo como propósito garantizar un ingreso ordenado, transparente y equitativo a los programas de licenciatura, reafirmando el compromiso institucional con la calidad y la inclusión educativa.

Durante el evento, el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago, dio la bienvenida a las y los jóvenes, destacando que esta etapa marca el cierre de un ciclo formativo y el inicio de uno nuevo dentro de la vida universitaria. Subrayó que, desde su inscripción, las y los estudiantes forman parte de la UAZ, cuentan con matrícula institucional y han recibido una formación académica equivalente a la de cualquier alumno regular.

En su intervención, explicó que el Semestre Integrador fue diseñado para brindar a las y los aspirantes una experiencia formativa completa, con asignación de docentes, desarrollo de clases, prácticas de laboratorio y evaluaciones alineadas a los planes de estudio, particularmente en el área de Ciencias de la Salud, con la finalidad de que puedan incorporarse al segundo semestre de las opciones educativas disponibles.

Asimismo, informó que el criterio para la asignación de espacios considera una ponderación del 60 % del promedio obtenido durante el SI y 40 % del resultado del examen CENEVAL, priorizando el cumplimiento académico y la acreditación total de las Unidades de Aprendizaje, como un compromiso institucional para evitar el ingreso de estudiantes en condición irregular a los programas educativos.

Por su parte, el coordinador del AIT, Carlos Eric Galván Tejada, dirigió un mensaje a las y los estudiantes, en el que reconoció el esfuerzo y la motivación demostrada a lo largo del proceso. Destacó la apertura de diversas opciones formativas en el área de ingenierías, como Ingeniería Biomédica (IB), Ingeniería de Software (IS) e Ingeniería en Computación (IC), señalando que el SI brinda las bases necesarias para una adecuada integración académica.

Finalmente, las autoridades universitarias refrendaron el compromiso de la UAZ con una educación de calidad, incluyente y con criterios claros de ingreso, invitando a las y los jóvenes a continuar su formación profesional y aprovechar las oportunidades académicas que ofrece la institución.

Como parte de esta actividad, se dio a conocer la disponibilidad de 336 lugares distribuidos entre programas educativos del ACS y del AIT, permitiendo a las y los estudiantes elegir su opción de ingreso de acuerdo con los resultados obtenidos y los criterios establecidos por la institución.

Entre las licenciaturas ofertadas se encontraban: Enfermería (ENF), Nutrición (NUT), Salud Pública (SP), Médico Cirujano Dentista (MCD), Ciencias Forenses (CF), Biotecnología (BT), Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), Ingeniería Bioquímica (IBQ), Químico en Alimentos (QA), Ingeniería Biomédica (IB), Sistemas Hídricos (SH), Computación (IC) en sus distintas modalidades, Diseño Industrial (DI), Topografía (TOP), Ciencias Aplicadas (CA), así como programas de modalidad semipresencial y a distancia, ampliando las alternativas de formación profesional.

Con este tipo de acciones, la UAZ refrenda su responsabilidad social y académica, fortaleciendo los procesos de ingreso y permanencia estudiantil.