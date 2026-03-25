Orientarán a visitantes durante FCZ 2026 en módulo instalado en Museo Zacatecano

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Turismo, continúa con acciones de promoción del destino, en coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, en el marco de la edición 40 del Festival Cultural Zacatecas, por lo que instaló un módulo de información turística en el Museo Zacatecano, con el objetivo de brindar orientación a visitantes sobre la oferta cultural, turística y de servicios en la entidad.

El titular de la Secretaría de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, invitó a la población a visitar este espacio y conocer las actividades programadas durante el festival. El módulo está ubicado en Calle Doctor Hierro 307, en el Centro Histórico de Zacatecas, y opera del 25 de marzo al 11 de abril, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Entre los servicios que ofrece se encuentran: información turística general, vinculación con turoperadores, orientación sobre hoteles, atractivos principales y Pueblos Mágicos, así como exhibición de productos artesanales con información de sus puntos de venta en el Centro Histórico. Además, se realiza la entrega del programa general impreso del Festival Cultural Zacatecas 2026.